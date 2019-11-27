Trump 'Rocky Balboa' oldu! Twitter'dan paylaştı...

ABD Başkanı Donald Trump attığı tweetler ile gündemden düşmüyor. Kimi zaman attığı siyasi tweetlerle derin tartışma konuları başlatan Donald Trump son dönemde paylaştığı photoshoplu görseller ile dikkat çekiyor.

Daha önce Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı bir oynanmış fotoğrafı paylaşan Trump bu defa unutulmaz boks filmi Rocky’nin başkarakteri Rocky Balbao’nın meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı.

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan tweet ABD gündeminde alay konusu oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı Trump’ın şişman fotoğraflarını paylaşarak ABD Başkanı’nı tiye aldı.

Tweetin altına yazılan yorumlarda, Trump'ın bu paylaşımla azil sürecine meydan okuduğu belirtiliyor.



