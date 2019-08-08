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08.08.2019 - 07:59

Trump saldırı bölgesinde

ABD Başkanı Donald Trump ülkeyi kana bulayan silahlı saldırıların yaşandığı Ohio’nun Dayton ve Teksas’ın El Paso kentini ziyaret ediyor. İlk olarak Dayton’a giden Trump’a tepki var.

Trump saldırı bölgesinde

Trump’ın ziyareti için El Paso Kongre Üyesi Demokrat Veronica Escobar, “Benim bakış açıma göre burada hoş karşılanmıyor. Biz yas tutarken buraya gelmemeli” ifadelerini kullandı. Escobar ayrıca, ABD Başkanı geldiği takdirde ona eşlik etmeyeceğini duyurdu.

Dayton’da gerçekleşmesi beklenen protestoları teşvik eden Belediye Başkanı Nan Whaley, “Ne ekerse onu biçer. Söylemleri, bu toplumdaki pek çok insan açısından acı verici ve bence insanlar buna karşı çıkmalı ve eğer ziyaretinden mutlu değillerse bunu söylemeli” şeklinde konuştu.

Trump ise dün, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. ABD Başkanı, konuşmalarının ülkedeki saldırılar üzerinde bir etkisi olmadığını savunurken, ABD’de saldırı tüfeklerinin yasaklanması konusunda bir siyasi iştah olmadığını söyledi. Trump silah alımında akıl sağlığı kontrolüne dikkat çekti.

Times Meydanı’nda saldırı paniği!

New York’un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı’nda motosikletten çıkan ses, hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerindeki kitlesel silahlı saldırıların ardından kısa süreli paniğe neden oldu. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı’nda bir motosikletten çıkan patlama sesleri, silahlı saldırı zannedilerek panik yaşandı ve kalabalık hızlı bir şekilde kaçıştı. New York Polis Departmanı olayın ardından Twitter’dan, “Times Meydanı’nda silahlı saldırı yok. Motosikletten çıkan sesler, silah sesi gibi duyuldu. Lütfen panik olmayın” mesajını paylaştı.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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