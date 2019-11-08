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08.11.2019 - 09:39 |

Trump vakfına 2 milyon dolar ceza

New York'taki mahkeme, ABD liderinin savaş gazileri için topladığı bağışları seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle tazminata hükmetti.

Trump vakfına 2 milyon dolar ceza

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait yardım vakfının fonlarını siyasi çıkarları için kullandığı iddiasıyla açılan davada 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

New York'taki mahkeme, ABD Başkanı Trump'ın, Amerikalı gaziler için toplanan bağışları 2016'daki Iowa ön seçimleri için kullanarak görevi kötüye kullandığı sonucuna vardı.

Mahkeme, Trump ve en büyük üç çocuğunun idare ettiği yardım kuruluşlarının siyasi faaliyetlerde bulunamayacağına hükmetti.

Yargıç Saliann Scarpulla, Trump'ın 2 milyon doları ilişiği olmayan yardım kuruluşlarına ve kendi birikiminden ödemesine karar verdi.

Donald J. Trump Vakfı, ABD Başkanı Trump'ın çıkarları için kullanıldığı suçlamasının ardından 2018 yılında kapatılmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, vakfın başında yer alan Donald Trump Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump'ın "yardım kuruluşlarının başkanlarının ve yetkililerinin görevleri" konulu eğitime katılmalarının zorunlu kılındığını da belirtti.

Trump ve avukatları davanın siyasi olduğunu öne sürmüş ve "New York'taki ahlaksız Demokratların kendisini dava etmek için her şeyi yaptıklarını" söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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