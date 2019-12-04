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04.12.2019 - 11:32 | | AA

Türbe katliamı yapanlara idam

Pakistan'da iki yıl önce türbedeki misafirleri yiyeceklerine koydukları ilaçla bayıltan ve 20 kişiyi işkenceyle öldüren canilere, mahkeme ölüm cezası verdi.

Türbe katliamı yapanlara idam

Pakistan'da 20 kişinin işkenceyle öldürüldüğü türbe katliamının sanığı olan türbedar Abdul Vahid ve ona yardımcı olan diğer üç kişi idama mahkum edildi.

Yerel basına göre Vahid ile beraberindeki 3 kişi, Sargodha kentinde çıkarıldıkları mahkemede işkence ederek 20 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 20 kez idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca söz konusu 4 kişinin mallarına el konmasına hükmetti.

Katliam Nisan 2017'de Pencap eyaletine bağlı Sargodha'da bulunan Pir Muhammed Ali Gujjar türbesinde meydana gelmişti.

Vahid ve kendisine yardımcı olan 3 kişi, türbeye davet ettikleri misafirleri, yiyeceklerine koydukları ilaçla bayıltmıştı.

Baygın ziyaretçileri işkence ile öldüren saldırganlar, yaralı olarak kurtulan 3 kişinin ihbarıyla yakalanmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Vahid'in katliamı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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