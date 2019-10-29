Üniversite öğrencisini tecavüz edip öldüren ve cesedini yakan saldırgana 36 yıl hapis

Avustralya'da 21 yaşındaki bir İsrailli Arap öğrenciyi tecavüz sonrası öldürmekten suçlu bulunan saldırgan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme'de görülen davada yargıç "barbarca bir saldırı" dediği cinayetle ilgili kararını açıklarken, "Kadınlar saldırı korkusu olmadan sokaklarda tek başlarına yürüyebilmeli" dedi.

Ocak ayındaki cinayet ülkede büyük infial yaratmış, binlerce kişinin katıldığı anma etkinlikleri düzenlenmişti.

Aya Maasarwe adlı öğrenciyi öldürdükten sonra cesedini yakan 21 yaşındaki Codey Hermann, 30 yıl sonra şartlı tahliye başvurusu yapabilecek.

Mahkeme kayıtlarına göre, Melbourne'deki La Trobe Üniversitesi öğrencisi Aya Maasarwe, 16 Ocak'ta gece okul yakınlarında kız kardeşiyle telefonda konuşurken saldırıya uğradı. Saldırgan metal bir çubukla vurduğu Maasarwe'ye tecavüz etti.

Codey Hermann saldırı sırasında ölen Maasarwe'nin cesedini yaktığını kabul etti.





Maasarwe'nin cesedi ertesi sabah bulundu, Hermann da iki gün sonra yakalandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olay için "İnanılmaz derecede şoke edici, alçakça ve trajik bir saldırı" dedi.

Maasarwe için üniversitede ve eyalet parlamentosunun önünde düzenlenen anma etkinliklerine çok sayıda kişi katıldı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, olay sonrasında "Biz de değişmediğimiz sürece hiçbir şey değişmeyecek. Toplumumuzda bu kişileri yaratan cinsiyetçi davranışları görmezden gelmekten ve sadece kötü adamları suçlamaktan vazgeçmeliyiz" dedi.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu 2017'de yayımladığı bir raporda kadınlara yönelik şiddetin tırmandığına dikkat çekilmişti. Rapora göre, ülkede her 5 kadından ve 20 erkekten biri 15 yaşından sonra cinsel şiddete ya da tehdide maruz kalıyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Melbourne'e ülke dışından eğitim için çok sayıda kişi geliyor.

Victoria eyaletine 2017'de 200 binden fazla öğrencinin geldiği bildiriliyor.

Kaynak: BBC Türkçe