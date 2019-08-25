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25.08.2019 - 08:36

Uzaydan kocasının hesaplarına girdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’nda boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.

Uzaydan kocasının hesaplarına girdi

Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti, ancak yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti. Worden’ın Federal Ticaret Komisyonu’na şikayeti sonrası NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı. McClain ve hava kuvvetlerinde subay olan Worden 2014’te evlendi. Çiftin boşanma davasının gelecek ay sonuçlanması bekleniyor. McClain, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda altı ay görev yaptı.

Uzaydan kocasının hesaplarına girdi

 

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