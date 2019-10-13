Yemen'de Husilerden 'casus uçağı düşürdük' açıklaması

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husiler, Hudeyde'nin doğusundaki Kilo 16 bölgesinde koalisyon güçlerine ait bir casus uçağını düşürdü.

Koalisyon güçleri henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.