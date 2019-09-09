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    HaberlerEge10 bin öğrenci, yanan alanları görecek
    09.09.2019 - 07:50

    10 bin öğrenci, yanan alanları görecek

    İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi “Çocuklarımıza yangından kalan külleri göstereceğiz” dedi

    10 bin öğrenci, yanan alanları görecek

    İZMİR, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını bugün 60 bin öğretmen ve 350 bin öğrenciyle açıyor. Eğitim kurumlarının öğretime hazır olduğunu belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi, 10 bin öğrenciyi yanan ormanlık alanlara götüreceklerini ve yangınlar konusunda duyarlılık kazanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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