10 bin öğrenci, yanan alanları görecek

İZMİR, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını bugün 60 bin öğretmen ve 350 bin öğrenciyle açıyor. Eğitim kurumlarının öğretime hazır olduğunu belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi, 10 bin öğrenciyi yanan ormanlık alanlara götüreceklerini ve yangınlar konusunda duyarlılık kazanmalarını sağlayacaklarını söyledi.