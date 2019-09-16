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    HaberlerEge100. yıl hedefi 1 milyon yolcu
    16.09.2019 - 07:50 |

    100. yıl hedefi 1 milyon yolcu

    Avrupa’nın en büyük kruvaziyer turizm fuarı Seatrade Europe’a katılan Kuşadası Belediye Başkanı Günel, lider firma temsilcileriyle görüştü.

    100. yıl hedefi 1 milyon yolcu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük kruvaziyer turizm fuarı Seatrade Europe’a katıldı. Avrupa’nın en büyük nehir turizmi fuarı olan Seatrade Europe, kruvaziyer turizminin profesyonellerini bir kez daha buluşturdu.

    Yolcu sayısı azaldı

    3 gün süren fuara dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan ve Kuşadası Limanı’nı da işleten Global Ports yöneticileriyle birlikte katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sektör temsilcileriyle bir araya geldi, çalışmalar yaptı.
    Fuarı değerlendiren Başkan Günel, “Yaptığımız görüşmelerde Kuşadası Limanı’nın potansiyeline sektördekilerin imrenerek yaklaştığını gördük, bu da Kuşadası için Kruvaziyer turizminin ne kadar önemli olduğunu anlamaya yetti. Son yıllarda kruvaziyer sektöründe büyük bir sıkıntı yaşandığı ortada. Geçmişte Kuşadası yıllık 700 bin yolcu seviyelerine yaklaşmıştı. Son yıllarda ise 200 bin yolcu sayısına kadar düştü. Bu sıkıntıları aşmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz” diye konuştu.

    Tanıtım atağına kalktı

    Tanıtımı çok önemsediklerini vurgulayan Günel, “Kuşadası’nda sektörün cazibesini çekecek projelerimizi hazırlıyoruz. Kuşadası yeni destinasyonları ile kruvaziyer acentaları için cazibe merkezi olacak. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren pazardaki payımızı yeniden geri almak ve hak ettiğimiz noktaya gelmek. 2023 hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren payımızı 1 milyon yolcuya çıkarmak” dedi.

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