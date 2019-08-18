BİST95.734-0,87EURO6,19-0,02USD5,580,30ALTIN271,32-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge163 acemi kasap!
    18.08.2019 - 07:50

    163 acemi kasap!

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 4 günlük bayram boyunca kurban kesimi sırasında ve et doğrarken yaralanan 163 kişi başvurdu.

    163 acemi kasap!

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 4 günlük bayram boyunca kurban kesimi sırasında ve et doğrarken yaralanan 163 kişi başvurdu. Parmak, el, el bileği ve kol kesilerinin çoğunlukta olduğu gözlenirken, et doğrayan kadınlardan da yaralananlar oldu. Gündüz saatlerinde kurban kesimi yaralanması sebebiyle başvuranlar çoğunluktayken, akşamüstü ise et doğrama sırasında yaralanan ev hanımları hastaneye geldi.

    Profesyonel yapsın

    Hastaneye toplamda 4 bin 194 kişinin müracaat ettiğini Acil Servis Sorumlu Şefi Dr. Umut Payza, “Ciddi yaralanma olan 163 hastanın çoğu kasap değildi. Kurban kesebileceklerini düşünen vatandaşlardı. Bizler kesimin profesyonellere bırakılmasını öneriyoruz. Özellikle büyükbaş hayvanlarda sıkıntı yaşandığını gördük” dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, Dr. Umut Payza ve ekibini acil vakalara zamanında müdahale edildiği için tebrik etti.

    Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
    daha fazla video için
    Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandıDevran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Gündüz deniz akşam müzik

    Gündüz deniz akşam müzik

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Sıradaki Haber