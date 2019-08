163 acemi kasap!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 4 günlük bayram boyunca kurban kesimi sırasında ve et doğrarken yaralanan 163 kişi başvurdu. Parmak, el, el bileği ve kol kesilerinin çoğunlukta olduğu gözlenirken, et doğrayan kadınlardan da yaralananlar oldu. Gündüz saatlerinde kurban kesimi yaralanması sebebiyle başvuranlar çoğunluktayken, akşamüstü ise et doğrama sırasında yaralanan ev hanımları hastaneye geldi.

Profesyonel yapsın

Hastaneye toplamda 4 bin 194 kişinin müracaat ettiğini Acil Servis Sorumlu Şefi Dr. Umut Payza, “Ciddi yaralanma olan 163 hastanın çoğu kasap değildi. Kurban kesebileceklerini düşünen vatandaşlardı. Bizler kesimin profesyonellere bırakılmasını öneriyoruz. Özellikle büyükbaş hayvanlarda sıkıntı yaşandığını gördük” dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, Dr. Umut Payza ve ekibini acil vakalara zamanında müdahale edildiği için tebrik etti.