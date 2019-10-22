2.2 milyonluk yatırım

Sektörde 30’uncu yaşını kutlayan spor ürünleri mağazası Yalı Spor, İzmir Hilltown AVM’de açtığı iki yeni konsept mağazayla sporseverlerle buluştu. Genel Müdür Hakan Gülümser, 15 şehre yayılan Yalı Spor’un 2019 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 700 bin kişiye mağazalarında hizmet verdiğini söyledi. Yeni mağazayı teknolojiyle buluşturdukları ifade eden Gülümser, “Müşterilerimiz, online mağazalarımızdan alışverişlerini yapabilecek, beğendikleri ürünleri istedikleri adresten teslim alabilecek. Dijital deneyimlerimiz arttıkça eksiklerimizi ve gelişmemiz gereken alanları gördükçe daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için dijitalleşme konusunda ki yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2.2 milyon lira yatırımla açtığımız mağazalarımızda, 22 deneyimli ekip arkadaşımızla birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.