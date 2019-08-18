2.5 milyon aileye aş

Türk Kızılay, yurt içinde bağışlanan 66 bin 862 hisse kurbanın etini, konserve yapılması için Kemalpaşa ilçesinde bulunan et işleme ve konserve tesisine nakletmeye başladı. Karkas etler, bir gün boyunca 4 derecelik depolarda bekletiliyor. Yeniden kontrol edilen etler, kemiklerinden ayrılması için bir başka bölüme aktarılıyor. Kurban etleri, burada yapılan işlemin ardından kıyma ve kavurma yapılmak üzere konserve hattına gönderiliyor. Dev kazanlarda kavurma haline getirilen etler, 800 gram, 5 ve 10 kilogramlık konserve kutularına konuluyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Kavurma konservesi haline getirilen kurban etleri yıl içinde ülkemizin bin noktasında ihtiyaç sahibi 2.5 milyon insana ulaştırılacak. Kurban Bayramı’nı bir paylaşım ve şenliğe dünüştürüyoruz” dedi. Et işleme ve konserve tesisinde 200 kişinin görev yaptığını belirten Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Murat Korkut ise “Konserve üretim süresi 5 ay devam edecek. Bu süre boyunca bin 500 ton kurban etini kavurma haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi insanlarımızla buluşturacağız. Tesiste yaklaşık 2 milyon kutu kavurma ve kıyma konservesi yapmayı planlıyoruz. Tesisin günlük üretim kapasitesi ise 60 ton civarında” diye konuştu.