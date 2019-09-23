23 kiloluk liçayı zıpkınla avladı

Çanakkale’nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde örümcek tekniğiyle yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı. Sabah erken saatte dalış alanına gittiğini belirten Turan, “Bu orta boyda bir balıktı. Ben bundan daha büyük balıklar da avladım. Türkiye rekoru olarak 68 kiloluk akya, 47 kiloluk liça, 12 kiloluk mercan ve 9 kiloluk çipura avlarım var” dedi.l DHA