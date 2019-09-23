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    HaberlerEge23 kiloluk liçayı zıpkınla avladı
    23.09.2019 - 07:50 |

    23 kiloluk liçayı zıpkınla avladı

    Çanakkale’nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde örümcek tekniğiyle yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı.

    23 kiloluk liçayı zıpkınla avladı

    Çanakkale’nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde örümcek tekniğiyle yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı. Sabah erken saatte dalış alanına gittiğini belirten Turan, “Bu orta boyda bir balıktı. Ben bundan daha büyük balıklar da avladım. Türkiye rekoru olarak 68 kiloluk akya, 47 kiloluk liça, 12 kiloluk mercan ve 9 kiloluk çipura avlarım var” dedi.l DHA

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