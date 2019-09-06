40 ülke iş görüştü

88. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen “Uluslararası İzmir İş Günleri” toplantıları dün başladı. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak, İzmir Fuarı’nın katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, yeniliklerin sergilendiği bir yer olması anlamında dünyada öne çıkan bir fuar olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bu yıl 18’i bakanlık düzeyinde 40 ülkeden 190 delegasyon katıldığını vurguladı. İzmir tanıtımına da değinen Başkan Soyer, “İpek Yolu’nun canlandırılması projesinde Türkiye ayağının İzmir’e uzanması hedefimiz” dedi.