24.11.2019 - 02:50 |
500 mahkuma girişimcilik sertifikası
İstihdam projeleriyle öne çıkan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) bu yıl kurduğu İZİD Akademi ile 500 mahkuma eğitim verdi.
Dernek, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye olanlara da meslek eğitim için proje hazırladı.
Yeni proje onay bekliyor
Ulusal ve uluslararası desteklerle girişimcilik kültürünü artırmak ve ülke ekonomisine katkı koymayı amaçladıklarını belirten İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “2019 yılı içerisinde cezaevlerinde 20 eğitim programı düzendik. 500 kişiye 640 saat eğitim verdik. Mahkumlara, 26 Aralık günü sertifikaları verilecek. Belgeleriyle İZİD’e başvurmaları halinde işlerini kurmaları ya da işe yerleştirilmeleri konusunda destek vereceğiz. Mahkumlara yönelik yeni projelerimiz ise ilgili devlet kurumlarından onay bekliyor” diye konuştu.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.