500 mahkuma girişimcilik sertifikası

Dernek, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye olanlara da meslek eğitim için proje hazırladı.



Yeni proje onay bekliyor



Ulusal ve uluslararası desteklerle girişimcilik kültürünü artırmak ve ülke ekonomisine katkı koymayı amaçladıklarını belirten İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “2019 yılı içerisinde cezaevlerinde 20 eğitim programı düzendik. 500 kişiye 640 saat eğitim verdik. Mahkumlara, 26 Aralık günü sertifikaları verilecek. Belgeleriyle İZİD’e başvurmaları halinde işlerini kurmaları ya da işe yerleştirilmeleri konusunda destek vereceğiz. Mahkumlara yönelik yeni projelerimiz ise ilgili devlet kurumlarından onay bekliyor” diye konuştu.