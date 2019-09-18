18.09.2019 - 03:13 |
‘60 yıl 60 eser’ beğeniye sunuldu
Ressam Devril Erbil’in “60 Yıl 60 Eser” adlı sergisi Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.
Farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılmış “Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış” başlıkları altında sergilenen eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergisini ilk kez Bodrum’da açtığını belirten Erbil, eserlerinin 16 Ekim’e kadar görülebileceğini kaydetti.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.