‘60 yıl 60 eser’ beğeniye sunuldu

Farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılmış “Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış” başlıkları altında sergilenen eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergisini ilk kez Bodrum’da açtığını belirten Erbil, eserlerinin 16 Ekim’e kadar görülebileceğini kaydetti.