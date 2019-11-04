80 yıllık rekor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ekim ayı dışsatımıyla yeni bir rekora imza attı. 80 yıllık tarihinde Ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamına ulaştı, 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık dışsatım yaptı. EİB, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 3 artırmış oldu. Ocak-Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Ekim ayında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 130 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvenin sahibi oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ekim ayında, 128,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ardından en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ekim ayında 105 milyon dolarlık ihracata imza atarken zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 618 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, yüzde 6’lık artışla 544 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı.

2020 hedefi büyük

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılını 13.5 milyar dolar ihracatla geride bırakmayı hedeflediklerini kaydetti. Ekim ayında tarım ve madencilik sektörlerinin Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat rakamlarındaki artışa büyük katkı sağladığına işaret eden Eskinazi, “Ege Bölgesi sektör çeşitliliğinin avantajını Ekim ayında yaşadı. 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nden 15 milyar dolar döviz rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MeyvesİNİ topladı

Egeli maden ihracatçıları Ekim ayında yüzde 24’lük artışla 92,8 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörü Ekim ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 10 kay kaybederken, İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Ekim ayında, yüzde 24’lük ihracat artış hızı yakaladı ve 92,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.