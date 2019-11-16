9 ilçeye müjde

Ege Ekonomik Forum’da tarım sektörünün önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dikili’de tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacak, burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi yapılacak” dedi. Bu yatırımla 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydeden Pakdemirli, “9 ilçede daha tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kurulması konusunu da gündemimize aldık. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay Havzası, Foça, Menemen, Torbalı’da. Bunları hepsini peyderpey inşallah ülkemize kazandırmış olacağız. Bölge olarak da Denizli Sarayköy’de, Aydın Efeler’de, Manisa Alaşehir’de, Balıkesir Edremit’te kurulması konusunda da gayretimiz sürüyor” diye konuştu.

Elektrikli traktör

Ege Ekonomik Forumu’na Onur Konuğu olarak katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık, süs bitkileri ve su ürünleriyle ilgili OSB çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti, “Elektrikli traktör konusunda da adımlar atıldı. Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdik. 5 saat çalışsa tarlada, normal bir traktörden daha iyi. Seri üretime hazır bir şey var elimizde. Türkiye bu konuda iddialı olabilir mi, olabilir. Seri üretime hazırız. Türkiye bu konuda ihracatçı da olabilir” dedi.