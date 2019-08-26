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    HaberlerEge93 kilometrelik kanalizasyon hattı
    26.08.2019 - 07:50

    93 kilometrelik kanalizasyon hattı

    Projeyle birlikte Fethiye’nin iki yıl içerisinde altyapı sorunları çözülecek, arıtma sorun olmaktan çıkacak

    93 kilometrelik kanalizasyon hattı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde büyük alt yapı sorunlarının olduğu Hisarönü-Ovacık bölgelerine 93 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıyor.

    İhale 1 Ekim’de

    Dünya Bankası’ndan alınan kredi ve öz kaynaklar ile birlikte il genelinde 2019-2024 yılları arasında büyük alt yapı yatırımlarını hayata geçirecek olan Büyükşehir, kanalizasyon hattı ihalesine çıktı. 1 Ekim’de yapılacak olan ihale ile bölgede kanalizasyon hatlarını yapacak olan yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından çalışmalar başlayacak.

    Tertemiz bir Fethiye

    Bölge iki yıl içerisinde kanalizasyon hattına kavuşacağını belirten Başkan Osman Gürün, “Fethiye atıksu arıtma tesisinde de kapasite artırımı yapılacak. Böylelikle Hisarönü-Ovacık mahallelerine yapılan kanalizasyon hattı Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanarak bölgedeki arıtma problemi tamamen ortadan kalkacak” dedi.

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