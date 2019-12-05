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    HaberlerEge Haberleri Ada, engelsiz bir dünya için yürüdü
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    05.12.2019 - 07:50 |

    Ada, engelsiz bir dünya için yürüdü

    Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Ada, engelsiz bir dünya için yürüdü

    Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen programlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüşle başladı. Atatürk Meydanı’nda son bulan kortejin ardından engelliler, sorunlara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

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