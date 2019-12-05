05.12.2019 - 07:50 |
Ada, engelsiz bir dünya için yürüdü
Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen programlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüşle başladı. Atatürk Meydanı’nda son bulan kortejin ardından engelliler, sorunlara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.