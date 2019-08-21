Ada’dan destek geldi

ALMAN otomobil devi Volkswagen’in 123. fabrikasının Aydın’da kurulması için çağrı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den geldi. Türkiye ve Bulgaristan arasında bir süredir yaşanan Volkswagen’in yeni fabrikasının nerede kurulacağı tartışmasında Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu’nun yaptığı çağrının önemine değinen Günel, “Bu proje, Bulgaristan’a kaptırılmamalı. Fabrikanın Aydın’a kazandırılması için Kuşadası Belediyesi olarak desteğimiz tamdır. Ekonomik anlamda böylesi büyük bir proje için Aydın, coğrafi, stratejik ve lojistik anlamda biçilmiş kaftandır; ülkedeki en uygun noktadır” dedi.

‘Büyük istihdam sağlar’

Başkan Ömer Günel, şu vurguları yaptı: “Özlem Hanım, Aydın’ın geleceği için çok önemli bir projeye çağrı yaparak herkesten destek bekliyor. Biz de tam bu noktada Belediye Başkanımızın en büyük destekçi olacağız. Çünkü, biz yaşadığımız kentin başarısı için çalışıyoruz. Volkswagen’in fabrikasının Aydınımızda kurulması halinde çok büyük bir istihdam yaratılmış olacak.”