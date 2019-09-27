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    HaberlerEgeAK Partili Aydemir gönüllü itfaiyeci oldu
    27.09.2019 - 01:52 |

    AK Partili Aydemir gönüllü itfaiyeci oldu

    AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti.

    AK Partili Aydemir gönüllü itfaiyeci oldu

    Tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Aydemir, gönüllü itfaiyeci olmak için de form doldurdu. Ardından günü anısına itfaiye kaskının üzerine, “İtfaiye teşkilatımızın 94. yıl dönümünde birlikte olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim” notunu yazıp imzaladı.

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