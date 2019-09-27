AK Partili Aydemir gönüllü itfaiyeci oldu

Tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Aydemir, gönüllü itfaiyeci olmak için de form doldurdu. Ardından günü anısına itfaiye kaskının üzerine, “İtfaiye teşkilatımızın 94. yıl dönümünde birlikte olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim” notunu yazıp imzaladı.