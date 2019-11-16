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    HaberlerEge HaberleriAkgedik’te fiyatlar açıklandı
    16.11.2019 - 07:50 |

    Akgedik’te fiyatlar açıklandı

    Yunusemre Belediyesi’nin Türkiye’de örnek konut projeleri arasında gösterilen 5500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı tamamlanıyor.

    Akgedik’te fiyatlar açıklandı

    Yunusemre Belediyesi’nin Türkiye’de örnek konut projeleri arasında gösterilen 5500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı tamamlanıyor. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları da yayınlandı. Hak sahipleri; konut fiyatı ve dairelerine ilişkin özellikleri TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr/satis/tr/kura linkine tıklayıp TC kimlik numaraları ile arama yaparak ulaşabilir.
    Hak sahipleri, 2. etap 1. kısım için 02 - 31 Aralık 2019, 2. kısım için de 02 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi’ne (Ayn-ı Ali Mahallesi 8 Eylül Cd. No: 100/A - Halil Yurtseven İlköğretim Okulu karşısı) giderek sözleşme imzalayacak.

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