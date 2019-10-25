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    HaberlerEgeAkhisar’da sevinç rüzgârı
    25.10.2019 - 07:50 |

    Akhisar’da sevinç rüzgârı

    Akhisar Ticaret Borsası’nın zeytine prim desteği çalışmaları sonucunu verdi. Kilogram başına 15 kuruş olan zeytin prim desteği üreticinin yüzünü güldürdü

    Akhisar’da sevinç rüzgârı

    Akhisar Ticaret Borsası’nın altı yıldır sürdürdüğü zeytine prim desteği çalışması meyvesini verdi.
    Kilogram başına 15 kuruş olan zeytin prim desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Türkiye’nin sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar’da sevinç rüzgarı estirdi. Hasat döneminde olan Akhisar’daki 12 bin üretici, Borsa’yı tebrik yağmuruna tuttu. Zeytine prim desteği için uzun soluklu bir diplomasi çalışması yürüttüklerini belirten Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat şunları söyledi:

    400 bin teşekkür

    “Hiç durmadan her zaman her alanda zeytinyağının hammaddesi olan zeytine prim desteğimizi ısrarla talep ettik. Akhisarlı üretici kendini her geçen gün yeniledi, iyi tarım uygulamalarını hayata geçirdi. Ağacına iyi baktı. Mazota, gübreye, üretimin her aşamasına zam gelmesine karşın en kaliteli zeytin için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadı. Fakat sürdürülebilir üretim için prim desteğinin şart olduğunu bakanlığımızla paylaştık. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu konuda çok hassas ve çok duyarlı davrandı. Üreticinin derdini dinledi, desteği bize verdi. Kendisine sadece Akhisar olarak değil, destekten faydalanacak Türkiye’deki 400 bin zeytin üreticisi adına teşekkür ediyoruz.”

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