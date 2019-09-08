08.09.2019 - 03:20
Akhisar’da zabıtalar unutulmadı
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümünü zabıta ekipleriyle pasta keserek kutladı.
Zabıtanın belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:
Gece gündüz görev başında
“Altı aylık görev süremde, en zor görevi sizin üstlendiğinize şahit oldum. Özveriyle çalışıp belediyemizi machup etmiyorsunuz. Akhisar’ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz değerli mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.”
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.