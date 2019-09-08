Akhisar’da zabıtalar unutulmadı

Zabıtanın belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

Gece gündüz görev başında

“Altı aylık görev süremde, en zor görevi sizin üstlendiğinize şahit oldum. Özveriyle çalışıp belediyemizi machup etmiyorsunuz. Akhisar’ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz değerli mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.”