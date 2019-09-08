BİST98.987-1,29EURO6,310,36USD5,710,43ALTIN276,78-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkhisar’da zabıtalar unutulmadı
    08.09.2019 - 03:20

    Akhisar’da zabıtalar unutulmadı

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümünü zabıta ekipleriyle pasta keserek kutladı.

    Akhisar’da zabıtalar unutulmadı

    Zabıtanın belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

    Gece gündüz görev başında

    “Altı aylık görev süremde, en zor görevi sizin üstlendiğinize şahit oldum. Özveriyle çalışıp belediyemizi machup etmiyorsunuz. Akhisar’ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz değerli mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.”

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
    daha fazla video için
    7 Eylül 2019 Magazin Bülteni7 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı

    Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuç tarihi...

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuç tarihi...

    Khabib Nurmagomedov kimdir, kaç yaşında nereli? Khabib Nurmagomedov neden gündem oldu?

    Khabib Nurmagomedov kimdir, kaç yaşında nereli? Khabib Nurmagomedov neden gündem oldu?

    Aşure Günü'nde oruç tutulur mu? Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

    Aşure Günü'nde oruç tutulur mu? Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

    Sıradaki Haber