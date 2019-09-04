Akhisarspor Erdoğan’la anlaşamadı

Gurbetçi oyuncuyu kadroya katmayı çok isteyen yeşil siyahlılar, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan onay çıkmayınca transferi gerçekleştiremedi. Akhisar’da kulüp bulmaları istenen Dany ve Cikalleshi ise elde kaldı. Yaz döneminden bu yana takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan ikiliye af çıkmasının gündemde olmadığı öğrenildi. İki futbolcuyla ilgili kararı yönetim verecek.