04.09.2019 - 02:18
Akhisarspor Erdoğan’la anlaşamadı
Akhisarspor, transferin son gününde Sivasspor’dan Erdoğan Yeşilyurt için yaptığı girişimden sonuç alamadı.
Gurbetçi oyuncuyu kadroya katmayı çok isteyen yeşil siyahlılar, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan onay çıkmayınca transferi gerçekleştiremedi. Akhisar’da kulüp bulmaları istenen Dany ve Cikalleshi ise elde kaldı. Yaz döneminden bu yana takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan ikiliye af çıkmasının gündemde olmadığı öğrenildi. İki futbolcuyla ilgili kararı yönetim verecek.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.