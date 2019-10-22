22.10.2019 - 07:50 |
Akhisarspor'da rota Süper Lig
TFF 1. Lig’de milli aradan önce Giresunspor’a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi.
TFF 1. Lig’de milli aradan önce Giresunspor’a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi. Haftanın açılış maçında cuma günü rakibini 2-1’le geçmeyi başaran yeşil siyahlı ekip, cumartesi ve pazar günü diğer rakiplerinin takılmasıyla çifte sevinç yaşadı. Puanını 16’ya çıkaran Akhisarspor, 17 puanla liderliği devralan Hatayspor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada, direkt Süper Lig’e yükselme hattında yer alıyor. Giresun yenilgisi hariç son 5 maçı 4 galibiyetle geçen Akigo, 28 Ekim Pazartesi günü Osmanlıspor deplasmanında çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.