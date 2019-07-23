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    HaberlerEgeAkhisarspor’dan iki bölgeye müjde
    23.07.2019 - 02:12

    Akhisarspor’dan iki bölgeye müjde

    Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak iki kaliteli transfere imza atacaklarını söyledi.

    Akhisarspor’dan iki bölgeye müjde

    Kızılcahamam’da 2 gün sonra tekrar kampa gireceklerini hatırlatan Altıparmak, “Tek hedefimiz Süper Lig’e dönüş yapmak. Elbette Galatasaray’la oynayacağımız Süper Kupa finali de bizim için çok önemli. Sezona kupayla başlamak istiyoruz. Orta saha ve forvete yabancı transferi gerçekleştireceğiz” dedi.

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