Akhisarspor’dan iki bölgeye müjde

Kızılcahamam’da 2 gün sonra tekrar kampa gireceklerini hatırlatan Altıparmak, “Tek hedefimiz Süper Lig’e dönüş yapmak. Elbette Galatasaray’la oynayacağımız Süper Kupa finali de bizim için çok önemli. Sezona kupayla başlamak istiyoruz. Orta saha ve forvete yabancı transferi gerçekleştireceğiz” dedi.