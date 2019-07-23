23.07.2019 - 02:12
Akhisarspor’dan iki bölgeye müjde
Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak iki kaliteli transfere imza atacaklarını söyledi.
Kızılcahamam’da 2 gün sonra tekrar kampa gireceklerini hatırlatan Altıparmak, “Tek hedefimiz Süper Lig’e dönüş yapmak. Elbette Galatasaray’la oynayacağımız Süper Kupa finali de bizim için çok önemli. Sezona kupayla başlamak istiyoruz. Orta saha ve forvete yabancı transferi gerçekleştireceğiz” dedi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.