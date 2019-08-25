25.08.2019 - 07:50
Akigo, Bursa’ya bileniyor
TFF 1. Lig’e düştüğü sezona Adanaspor’u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, bugün Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak
TFF 1. Lig’e düştüğü sezona Adanaspor’u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, bugün Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Yeşil siyahlılarda Adanaspor mücadelesinde sakatlanan Bjarnason görev yapamayacak. Transfer yasağını henüz açamayan Bursaspor ilk haftaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıktı. Kayıpsız devam etmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Lige alışma döneminde fire vermezsek avantajımıza olur” dedi.
Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.