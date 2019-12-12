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    12.12.2019 - 07:50 |

    Akigo ezber bozacak

    TFF 1. Lig’de İstanbulspor galibiyeti ve rakiplerinin takılmasıyla yeniden 2. sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşen Akhisarspor, bu hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına deplasmanda kazanamama zincirini kırmak için çıkacak.

    Akigo ezber bozacak

    TFF 1. Lig’de İstanbulspor galibiyeti ve rakiplerinin takılmasıyla yeniden 2. sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşen Akhisarspor, bu hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına deplasmanda kazanamama zincirini kırmak için çıkacak. Bu sezon dış sahada 7 maçta yalnız 2 galibiyet elde edebilen Akhisar, gurbette son 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Dış sahada son olarak 29 Eylül’de Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup eden Akhisarspor, son 4 deplasman sınavında Giresunspor’a 1-0, Osmanlıspor’a 2-1 yenilip BŞB Erzurumspor’la 0-0, Cesar Grup Ümraniyespor’la ise 2-2 berabere kaldı. Yeşil siyahlıların rakibi Balıkesirspor ise bu sezon evinde başarılı sonuçlara imza atıp 7 iç saha sınavında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bal Kes ise evinde 12 gol atarken yalnız 4 gol yedi.

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