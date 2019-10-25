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    HaberlerEgeAkigolu basketbolculardan futbolculara destek
    25.10.2019 - 07:50 |

    Akigolu basketbolculardan futbolculara destek

    Akhisar Belediyespor basketbol takımı, Şehir Stadyumu’nda Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Akhisarsporlu futbolcuları ziyaret etti ve baklava ikram etti

    Akigolu basketbolculardan futbolculara destek

    Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol takımı, TFF 1. Lig’de bu hafta deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Akhisarspor futbol takımını antrenman öncesi ziyaret ederek başarılar diledi. Her iki takımın kulüp başkanları ve teknik adamları samimi bir havada geçen ziyarette birbirlerine baklava ikram etti. Akhisarspor’un Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki sahanın bakımı nedeniyle eski şehir stadındaki antrenman öncesi futbolcular ve basketbolcular toplu fotoğraf çektirdi.

    ‘3 puan bekliyoruz’

    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve Başantrenör Özhan Çıvgın ile kaptanlar Aykut Çeviker ve Cihan Mumcuoğlu sohbet ederek takımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, lige iyi başladıklarını, hedeflerinin tekrar Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirtirken, Akhisar Belediye Basket takımının başkanı Alper Ayan da “Lig öncesi Federasyon Kupası’nda gücümüzü gösterdik. Ligdeki iki maçı güçlü rakiplerle oynadık. İlk müsabakamızı deplasmanda kaybetmemize rağmen, Konyaspor’u yendik. Bu hafta da Balıkesir Belediye maçından da galibiyet bekliyoruz” dedi.

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