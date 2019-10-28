Akigo’nun Başkent mesaisi

TFF 1. Lig’de son 8 maçta 5 galibiyet alan ve son olarak geçtiğimiz hafta evinde Eskişehirspor’u 2-1 yenen Akhisarspor, bugün deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak. Osmanlı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Akhisarspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Mehmet Altıparmak, Ankara’dan 3 puanla döneceklerini söyledi.

‘Kritik bir maç olacak’

Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Altıparmak, “Süper Lig’e yükselme yarışı iyice çekişmeli bir hal aldı. O nedenle kritik maçlara çıkıyoruz. Osmanlıspor saygı duyulması gereken bir rakip. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Takımıma inanıyorum. Kazanarak yükselişimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.