Alaçatı’daki Bayır yapı market yenilendi

Çeşme’nin en büyük yapı malzemeleri tedarikçileri arasında yer alan Bayır Yapı Market, Alaçatı’daki mağazasını yeniledi. Her geçen gün artan talebi karşılamak için Alaçatı Atatürk Bulvarı’ndaki yeni adresinde yeniden oluşturulan Bayır Yapı Market, geniş ürün yelpazesiyle ev ve tüm yapılar için her ihtiyacı karşılıyor. Yapı malzemelerinde gelişen ürün yelpazesiyle gündemi yakından takip eden Bayır Yapı Market ortaklarından Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Bayır’la sektördeki gelişmeleri ve şirketi hakkında kısa bir sohbet ettik.

-Bayır Yapı Market kaç yıldır sektörde faaliyet gösteriyor? Bize kuruluşunuz ve şirket geçmişinizden söz edebilir misiniz?

Şirketimizin mazisi ticaret hayatında bir hayli eskiye dayanıyor. Rahmetli dedemiz Cumhuriyet’in ilk yıllarında Selanik’ten bu topaklara gelip yerleşmiş. Selanik’ten Çeşme’ye ticareti taşıyan dedemiz, 1922 yılında yerleştiği bu küçük kasabada esnaflığa başlamış. O dönemlerde kasabanın her ihtiyacını karşılamaya çalışan gıdadan tekstile, ayakkabıdan bakliyata kadar değişik ürünleri satan bir dükkan düşünün. Sonrasında babam işi devraldığında Bayır Ticaret tam anlamıyla inşaat sektörüne yönelik hizmet veren bir yapı markete dönüşüyor. 1966 yılından bu güne, yapı malzemeleri satan bir şirketiz. Bizler şu an üçüncü ve dördüncü kuşak olarak o günden günümüze büyüyerek gelişen bir yapıyız.

- 1966’dan beri bu sektördesiniz, uzun yıllar şirketi ayakta tutmak nasıl bir duygu?

Uzun yıllardır sektörün içinde, bu bölge insanına hizmet vermenin sevinci ve gururunu yaşadığımızı vurgulamak istiyorum. Şirketimiz kurulduğu günden bu yana tüm sektörlerin kalbi olarak tanımladığı inşaat sektöründeki çalışmalarını dürüst ticaret ve hızlı hizmet anlayışıyla devam ettiriyor. Talep doğrultusunda her yeniliği firmalarla işbirliği yaparak tüketiciyle buluşturuyoruz. Alanımızda profesyonel çözümler sunmaya çalışarak, fiyat ve ödeme konusunda avantajlı hizmetler vermeye gayret ediyoruz. Bu da bizi tercih edilen bir işletme yapıyor. Gelişen ve büyüyen Çeşme ile doğru orantılı olarak artan talepler doğrultusunda bizde büyüdük ve kendimizi çağın gereklerine uygun bir şekilde geliştirdik. Artan talebi karşılamak için öncelikle depolama ve sevkiyat alanımızı geliştirdik. Sonrasında da Alaçatı merkezde bulunan showroom satış alanımızı inşa ettik.

- Bayır Yapı Market’te satışa sunulan ürünlerden ve yeni mağazadan biraz bahsedebilir misiniz?

Yeni showroom alanımız 750 metrekare alana kurulu kapalı 2 kattan ve açık alanda depomuzdan oluşan bir yapıya sahip. Marketimizde mimar, mühendisler, müteahhit ve yapı ustaları, kafe, restoran ve otel işletmecileriyle Çeşme’de ikamet eden mesken sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik 15 bin çeşit ürün yer alıyor. İnşaat malzemeleri dışında hırdavat, aydınlatma ürünleri, mutfak banyo aksesuvarları, vitrifiye, batarya, ankastre, küçük ev aletleri, tarım ve iş makineleri, bahçe malzemeleri, çim biçme makineleri, mevsimsel olarak değişen ürünler soba, kömür, mangal çeşitleri gibi birçok ürün de bulunuyor. Haftanın altı günü 25 kişilik deneyimli kadromuzla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

- Yenilenen mağazanızda ne gibi yenilikler yaptınız? Hedefleriniz neler?

Büyük bir yapı markette ürünlerin doğru bir şekilde nasıl sunulması gerektiği konusunda detaylı bir çalışma yaptık, ürünlerimizi showroom içerisinde uygun olarak yerleştirdik. Amacımız, mağaza içinde ürünlerin görünür ve rahat ulaşılır olması. Bunun yanı sıra satışa sunulan her ürün için tek tek fiyatlandırma ve barkot işleme operasyonumuz oldu. Reyonlarda yer alan ve stoklarımızda bulunan her kalem ürünü tek tek barkotlayarak sisteme kaydediyoruz. Daha önce bunu yapmıyorduk ancak artan talepler ve ürün yelpazesinin genişlemesi bu yeniliği zorunlu kıldı. Ürün takibimizi de kolaylaştırmış olduk. Showroom harici Alaçatı otoban gişelerinin olduğu noktada toplam bin metrekarelik kapalı alana sahip büyük bir depomuz mevcut, ürün çıkışlarımız oradan oluyor. Önceliğimiz bölgemiz genelinde Çeşme’de daha nitelikli daha da kaliteli hizmet sunabilmek. Sonrası için online satış yapan bir yapı market olmayı hedefliyoruz. Depo alanımızı genişleterek internet üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına satış yaparak, talebe yönelik hizmet sağlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili Ar-Ge ve altyapı çalışmalarına hız kazandırdık.