18.08.2019 - 07:50| MANİSA AA
Alaşehir Kongresi’nin yıl dönümü kutlanıyor
Milli Mücadele döneminde 45 delegenin katılımıyla, 16-25 Ağustos 1919 günlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlandı.
Milli Mücadele döneminde 45 delegenin katılımıyla, 16-25 Ağustos 1919 günlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlandı. Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 45 delegeyle toplanan kongre sayesinde bölgede Yunan işgaline karşı direnişin örgütlendiğini ifade etti. Kongrenin 100. yılı 23 Ağustos’a kadar düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.