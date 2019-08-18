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    HaberlerEgeAlaşehir Kongresi’nin yıl dönümü kutlanıyor
    18.08.2019 - 07:50| MANİSA AA

    Alaşehir Kongresi’nin yıl dönümü kutlanıyor

    Milli Mücadele döneminde 45 delegenin katılımıyla, 16-25 Ağustos 1919 günlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlandı.

    Alaşehir Kongresi’nin yıl dönümü kutlanıyor

    Milli Mücadele döneminde 45 delegenin katılımıyla, 16-25 Ağustos 1919 günlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlandı. Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 45 delegeyle toplanan kongre sayesinde bölgede Yunan işgaline karşı direnişin örgütlendiğini ifade etti. Kongrenin 100. yılı 23 Ağustos’a kadar düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 

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