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    HaberlerEgeAlkışlar Bilge’ye
    25.10.2019 - 07:50 | | DHA

    Alkışlar Bilge’ye

    ÇUKUROVA Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Bilge Gürer (17), 17. Antalya Viva Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Klasik Müzik Yarışması’nda birinci oldu.

    Alkışlar Bilge’ye

    Doç. Dr. Ulviye Gürer’in öğrencisi olan Bilge Gürer, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya’da gerçekleştirilen Viva Müzik Yarışmasına katılan Gürer, piyanosunun başına geçerek tüm jüri üyelerini etkiledi. Gürer, yarışmada birinci olarak New York’un en ünlü salonlarından biri olan Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazandı. Ege Kültür Platformu Derneği öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivaline de katılan Gürer, birçok genç yetenekle sahne alarak performans sergiledi. 

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