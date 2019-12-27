27.12.2019 - 00:00 |
Altay 3’te 3 istiyor
Pazar günü Giresun’u konuk edecek olan Altay, ilk yarının son haftasını kayıpsız geçerek devre arasına avantajlı bir konumda girmek istiyor. Son 2 maçını kazanan İzmir temsilcisi aynı zamanda bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Teknik heyetteki kan değişimi takıma olumlu yansıdı. Futbolumuzun giderek gelişeceğini düşünüyorum” dedi.
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