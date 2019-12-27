Pazar günü Giresun’u konuk edecek olan Altay, ilk yarının son haftasını kayıpsız geçerek devre arasına avantajlı bir konumda girmek istiyor. Son 2 maçını kazanan İzmir temsilcisi aynı zamanda bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Teknik heyetteki kan değişimi takıma olumlu yansıdı. Futbolumuzun giderek gelişeceğini düşünüyorum” dedi.