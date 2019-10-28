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    HaberlerEgeAltay, 69 gün sonra kaybetti
    28.10.2019 - 07:50 |

    Altay, 69 gün sonra kaybetti

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefi olan Altay, 9. haftada karşılaştığı Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 kaybederek 7 haftalık namağlup serisini sürdüremedi.

    Altay, 69 gün sonra kaybetti

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefi olan Altay, 9. haftada karşılaştığı Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 kaybederek 7 haftalık namağlup serisini sürdüremedi. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor’a 3-1 kaybeden siyah beyazlılar, 69 gün sonra sahadan eli boş ayrıldı. Zirve yarışında yara alan İzmir temsilcisi iki basamak düşerek 6. sıraya geriledi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “7-8 net pozisyonumuz vardı. Sadece golü bulamadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” dedi.

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