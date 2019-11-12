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    HaberlerEge HaberleriAltay, yol haritası belirleyecek
    12.11.2019 - 07:50 |

    Altay, yol haritası belirleyecek

    TFF 1. Lig’de üst üste 3 maçta alınan yenilgiler sonrası hedeften uzaklaşan Altay’da yönetim düğmeye bastı.

    Altay, yol haritası belirleyecek

    TFF 1. Lig’de üst üste 3 maçta alınan yenilgiler sonrası hedeften uzaklaşan Altay’da yönetim düğmeye bastı. Kurmaylar, sorunun çözümü için teknik heyet ve futbolcularla toplantı yapma kararı aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından verecekleri kararı açıklayacaklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “İyi bir takıma sahibiz ancak bireysel performanslar nedeniyle puan kayıpları yaşıyoruz. Durum değerlendirmesi yapıp yol haritamızı çizeceğiz” diye konuştu.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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