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    HaberlerEgeAltı ayda 47 bin ton sıcak asfalt döküldü
    25.10.2019 - 07:50 |

    Altı ayda 47 bin ton sıcak asfalt döküldü

    Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin tüm mahallelerinde yaklaşık altı ay içinde toplam 47 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

    Altı ayda 47 bin ton sıcak asfalt döküldü

    Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin tüm mahallelerinde yaklaşık altı ay içinde toplam 47 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Altı aylık dönemde ekipler, 16 kilometre sathi kaplama, 36 kasis yaptı, 86 bin metrekare parke döşedi. 23 bin metretül bordür, 10 bin metrekare traverten ve 900 metre uzunluğunda perde beton yapıldı. Ekipler, bir taraftan da 26-27 Ekim günleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek Süperenduro Motor Yarışları parkur ve pist düzenlemesini gerçekleştiriyor. Altyapısı tamamlanan tüm yolların adım adım rehabilite edileceğini belirten Başkan Ahmet Aras, “Yol medeniyet demektir. Yapılacak her altyapı çalışmasının ardından modern ve kullanışlı asfalt çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bodrum’un her mahallesini, her sokağını vatandaşımızın layık olduğu konfora ulaştırma sözümüz var” dedi.

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