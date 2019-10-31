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    HaberlerEgeAltınordu çıkış istiyor
    31.10.2019 - 07:50 |

    Altınordu çıkış istiyor

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Tire’de Amed Sportif’i 3-1 yenerek moral bulan Altınordu, düşme hattında yer aldığı TFF 1. Lig’de pazar günü konuk edeceği İstanbulspor’u da mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

    Altınordu çıkış istiyor

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Tire’de Amed Sportif’i 3-1 yenerek moral bulan Altınordu, düşme hattında yer aldığı TFF 1. Lig’de pazar günü konuk edeceği İstanbulspor’u da mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde mağlubiyetle ayrıldığı son 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen ve kalesinde 8 gol gören İzmir temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek 2. galibiyetini almak istiyor. Kupada iyi futbolla galip geldiklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Kupanın moraliyle ligde çıkışa geçmek istiyoruz. Oynayıp kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi.

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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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