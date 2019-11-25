Altınordu çıkış peşinde

TFF 1. Lig’de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu bugün evinde 12. hafta mücadelesinde Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa sunuldu. İzmir ekibinde adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemeyecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi. Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4. haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu, 3 puan hasretine son vermek istiyor. Kırmızı lacivertliler, 7 puanla 17. sırada; Bolu ekibi ise 10 puanla 14. basamakta yer alıyor.