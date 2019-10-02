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    HaberlerEgeAltınova Mahalle Evi hizmete açıldı
    02.10.2019 - 07:50 |

    Altınova Mahalle Evi hizmete açıldı

    Ayvalık Belediyesi, Altınova Mahalle Evi’ni hizmete açtı.

    Altınova Mahalle Evi hizmete açıldı

    Ayvalık Belediyesi, Altınova Mahalle Evi’ni hizmete açtı. Tesisin açılışında konuşan Başkan Mesut Ergin, “Eğitimden, sosyal, kültürel etkinliğe ön ayak olacak bir çatıdır. Mahalle Evi’ni mahalleliye emanet edeceğiz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle evlerinde talebe göre sosyal amaçlı organizasyonlar ve eğitim amaçlı kurslar düzenlenecek.

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