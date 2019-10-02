Altınova Mahalle Evi hizmete açıldı

Ayvalık Belediyesi, Altınova Mahalle Evi’ni hizmete açtı. Tesisin açılışında konuşan Başkan Mesut Ergin, “Eğitimden, sosyal, kültürel etkinliğe ön ayak olacak bir çatıdır. Mahalle Evi’ni mahalleliye emanet edeceğiz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle evlerinde talebe göre sosyal amaçlı organizasyonlar ve eğitim amaçlı kurslar düzenlenecek.