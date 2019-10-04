Amatör değil örnek kulüp!

Nurlupınarspor Başkanı Gökhan Düzkaya ve yönetim kurulunun kararıyla 5 bin lira yardım ile ihtiyacı olan aileler için erzak paketleri yaptırıldı. Başkan Düzkaya, “Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine verdiği parayı, yönetim kurulu ile aldığımız karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan öğrencilere destek vereceğiz. Biz sadece spor kulübü olmayacağız. Sosyal alanda da üstümüze düşeni yapacağız” dedi.