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    HaberlerEge‘Ata Anı Evi heyecan verici’
    25.08.2019 - 07:50| DHA

    ‘Ata Anı Evi heyecan verici’

    MAKEDONYA Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan önce Atatürk’ün kenti seyrettiği Belkahve’deki Ata Anı Evi’ni ziyaret etti.

    ‘Ata Anı Evi heyecan verici’

    MAKEDONYA Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan önce Atatürk’ün kenti seyrettiği Belkahve’deki Ata Anı Evi’ni ziyaret etti. Abdullah, Ata Anı Evi’nde duygu dolu anlar yaşadığını belirtti, Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 10. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u davet etti. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Halil Abdullah’a günün anısına Ata Anı Evi’nin fotoğrafını ve Bornova Belediyesi flamasını hediye etti. Kahya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah da Ata Anı Evi’nin kendilerine heyecan verdiğini söyledi. 

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