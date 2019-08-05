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    HaberlerEgeAta lezzetleri tam puan aldı
    05.08.2019 - 01:16

    Ata lezzetleri tam puan aldı

    Ata lezzetleri tam puan aldı

    İZMİR’in Seferihisar ilçesinde 3’üncüsü düzenlenen Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali’nde yöre kadınları, Karakılçık buğdayı ile yapılan Ata ekmeği ve keçi tulumunda sabırla bekletilerek hazırlanan Armola peynirini beğeniye sundu.

    Yoğun ilgi gösterildi

    Köy değirmenlerinde öğütülerek çoğaltılan ve kadınlar tarafından taş fırınlarda yapılan özel ekmeğin yapımı katılımcılara gösterilerek, anlatıldı. Ata ekmeğinin üreticilerinden Asiye Özlem, “Ata ekmeğini genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımızla hazırlıyoruz. Dolapta bir ay bile dursa asla bozulmuyor. Satışlarımız çok güzel gidiyor” dedi. İlçenin diğer bir meşhur lezzeti Armola peyniri üreticisi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde süt ürünleri üzerine yüksek lisans yapan Melisa Ovalı da, “Maliyeti çok yüksek, eziyeti çok fazla ama çok lezzetli bir peynir. Seferihisar ve köylerine özgü olan peynir, atalarımızdan bize miras” diye konuştu. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, “Bizim yaptığımız birçok festivalde hem üretici hem de halka yönelik projelerimiz var” dedi. l HANDE NAYMAN DHA

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