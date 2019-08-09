Aydınlı üreticinin ürünleri raflarda

Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan İkbal ile Aydın Ege Et’in ortak çalışması meyvelerini vermeye başladı. Ortaklaşa üretilen ürünle, Ege Et mağazalarındaki raflarda yerini almaya başladı. Vatandaşlar artık Aydınlı üreticilerin etlerinden yapılan sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma gibi çeşitli et ürünlerine ulaşabilecek. Ürünlerin üretimleri ise İkbal tesislerinde yapılacak.

Kaliteli üretim

Kaliteli üretim yapmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Bu yola çıkarken hedefimiz Ege Et’i bir Türkiye markası yapmaktı. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımları bu vizyonla yaptık. Üretimimizin kalitesini daima koruyarak Ege Et’i büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Aydın dışına açılmanın ilk adımını attıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, “Başka illerden vatandaşlarımız da kendi illerinde Ege Et kalitesini görmek istediklerini söylüyordu. Şimdi artık Aydın dışına açılmanın ilk adımlarından birisini atıyoruz. Yakın zamanda tüketicilerimize başka güzel haberler de vereceğiz” dedi.