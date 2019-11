Ayvalık’ta ihtiyacı olanlara yardım eli

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, her gün 230 ihtiyaç sahibine yemek dağıtılıyor. At Arabacılar Meydanı’nda bulunan aşevinde 35 aileye 80 kişilik, Engelli Okulu ve Yaşlı Bakımevi’ne 40, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği’ne 50 kişilik, evlere ise 60 kişilik yemek dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “İhtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapmak, belediyecilikten öte insani görevimizdir. Ayvalık Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bülent Ertuğrul da, “Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Her türlü erzak ve kurban bağışları en iyi şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” dedi.