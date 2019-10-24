24.10.2019 - 02:01 |
Bağımlılar sürekli bu ilacı istiyor
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Asistan Dr. Kadir Songür’ün, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle Bayrak Kaynak tarafından boğazından jiletle yaralanması olayıyla ilgili İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan’dan açıklama geldi.
Hapın, diyabete bağlı nöropatik ağrılar için kullanılması gerektiğini ancak birçok kişinin uyuşturucu amacıyla kullandığını belirten Sayılkan, “Hekimler ve eczacılar bu haplar için baskı görüyor. Devlet bu ilaçları yeşil reçeteli yaptı, sonra da heyet raporuna tabii tuttu. Ancak yine de sorunların bittiğini söyleyemeyiz” dedi. İzmir’in Konak ilçesi Lale Mahallesi’nin muhtarı Sumru Benligül de hapın tanesinin 15-20 liradan ve aralarında yaşları 18’den küçük olan birçok genç tarafından satın alındığını belirtti.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.