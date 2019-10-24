Bağımlılar sürekli bu ilacı istiyor

Hapın, diyabete bağlı nöropatik ağrılar için kullanılması gerektiğini ancak birçok kişinin uyuşturucu amacıyla kullandığını belirten Sayılkan, “Hekimler ve eczacılar bu haplar için baskı görüyor. Devlet bu ilaçları yeşil reçeteli yaptı, sonra da heyet raporuna tabii tuttu. Ancak yine de sorunların bittiğini söyleyemeyiz” dedi. İzmir’in Konak ilçesi Lale Mahallesi’nin muhtarı Sumru Benligül de hapın tanesinin 15-20 liradan ve aralarında yaşları 18’den küçük olan birçok genç tarafından satın alındığını belirtti.