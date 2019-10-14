14.10.2019 - 07:50 |
Balıkesir’de ünlüler çiftçiliği öğreniyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başladı. Kursa katılanlar arasında sevilen oyuncular; Aslıhan Gürbüz ve Elvan Dişli de yer aldı. Ünlü oyuncular, kurs kapsamında katıldıkları; dersler, geziler ve hasatları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 7 Ekim’de başlayan kursa; 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 75 kişi katıldı.
Gökdelenler sallandı!Akşam saatlerinde dev binalar sağa sola yalpaladı, gıcırdama sesleri duyuldu. Japonya'yı vuran 225 kilometre hızındaki Hagibis Tayfunu, deprem ve tsunami etkisine yol açtı.