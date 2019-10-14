Balıkesir’de ünlüler çiftçiliği öğreniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başladı. Kursa katılanlar arasında sevilen oyuncular; Aslıhan Gürbüz ve Elvan Dişli de yer aldı. Ünlü oyuncular, kurs kapsamında katıldıkları; dersler, geziler ve hasatları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 7 Ekim’de başlayan kursa; 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 75 kişi katıldı.