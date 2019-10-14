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    HaberlerEgeBalıkesir’de ünlüler çiftçiliği öğreniyor
    14.10.2019 - 07:50 |

    Balıkesir’de ünlüler çiftçiliği öğreniyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başladı.

    Balıkesir’de ünlüler çiftçiliği öğreniyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başladı. Kursa katılanlar arasında sevilen oyuncular; Aslıhan Gürbüz ve Elvan Dişli de yer aldı. Ünlü oyuncular, kurs kapsamında katıldıkları; dersler, geziler ve hasatları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 7 Ekim’de başlayan kursa; 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 75 kişi katıldı.

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