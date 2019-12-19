19.12.2019 - 07:50 |
Banu Karadağlı’ya Belgrad’dan ödül
İzmir’in yetiştirdiği eski kadın basketbolculardan Banu Karadağlı, Sırbistan’da düzenlenen 12. Dragisa Saric Turnuvası’nda en değerli oyuncu seçildi.
İzmir’in yetiştirdiği eski kadın basketbolculardan Banu Karadağlı, Sırbistan’da düzenlenen 12. Dragisa Saric Turnuvası’nda en değerli oyuncu seçildi. Belgrad’da yapılan turnuvada Fimba Avrupa Karması’nda forma giyen 46 yaşındaki Karadağlı, takımıyla şampiyonluk yaşarken MVP ödülünü de aldı. Geleneksel veteran basketbol turnuvasına eski ünlü yıldızlar Misko Maric, Nenad Krstic, Peter Vilfan, Nebojsa Zorkic ve Petar Naumoski de katıldı. Ülkemizi veteran basketbol kategorisinde uluslararası arenada temsil eden tek Türk sporcu olan Karadağlı, Dragisa Saric Turnuvası’nda 5 senedir Avrupa Karması’na seçildiğini belirtti, “Eylül ayında düzenlenen turnuvada yine en değerli oyuncu ve en iyi 5’e seçilmiştim. Çok mutluyum” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.