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    HaberlerEge Haberleri Banu Karadağlı’ya Belgrad’dan ödül
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Banu Karadağlı’ya Belgrad’dan ödül

    İzmir’in yetiştirdiği eski kadın basketbolculardan Banu Karadağlı, Sırbistan’da düzenlenen 12. Dragisa Saric Turnuvası’nda en değerli oyuncu seçildi.

    Banu Karadağlı’ya Belgrad’dan ödül

    İzmir’in yetiştirdiği eski kadın basketbolculardan Banu Karadağlı, Sırbistan’da düzenlenen 12. Dragisa Saric Turnuvası’nda en değerli oyuncu seçildi. Belgrad’da yapılan turnuvada Fimba Avrupa Karması’nda forma giyen 46 yaşındaki Karadağlı, takımıyla şampiyonluk yaşarken MVP ödülünü de aldı. Geleneksel veteran basketbol turnuvasına eski ünlü yıldızlar Misko Maric, Nenad Krstic, Peter Vilfan, Nebojsa Zorkic ve Petar Naumoski de katıldı. Ülkemizi veteran basketbol kategorisinde uluslararası arenada temsil eden tek Türk sporcu olan Karadağlı, Dragisa Saric Turnuvası’nda 5 senedir Avrupa Karması’na seçildiğini belirtti, “Eylül ayında düzenlenen turnuvada yine en değerli oyuncu ve en iyi 5’e seçilmiştim. Çok mutluyum” dedi.

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